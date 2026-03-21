La banda de K-pop BTS vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día

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Seúl, 21 mar (EFE).- La popular banda surcoreana de K-pop BTS, que este sábado celebra un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl que se espera congregue a cientos de miles de fans, ha vendido alrededor de cuatro millones de copias de ‘Arirang’, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, en las 24 horas posteriores a su estreno.

El sello discográfico de la ‘boy band’, BigHit Music, informó hoy del número de copias vendidas de ‘Arirang’ en el primer día desde su lanzamiento el viernes, cifra que supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, ‘Map of the Soul: 7’.

Así lo recogió la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que difundió asimismo que ‘Arirang’, que marca una nueva etapa del grupo tras una pausa durante el servicio militar obligatorio de sus integrantes, se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos del reproductor iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México, Italia y Suecia, según BigHit.

El disco, cuyo título alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional, se compone de 14 canciones y supone el primer álbum de estudio del septeto desde ‘Proof’ (2022).

BTS, la realeza del K-pop, da este sábado su primer concierto desde 2022 en el corazón de la capital surcoreana, en un evento que se espera que congregue a cientos de miles de fans frente al escenario, erigido en la emblemática plaza de Gwanghwamun, así como en sus alrededores.

El concierto, gratuito, arrancará a las 20:00 hora local (11:00 GMT) y será retransmitido en directo en todo el mundo por la plataforma Netflix.

El líder de la banda, RM, actuará con una escayola y movilidad reducida tras haber sufrido una lesión en el tobillo en un ensayo el jueves, dijo BigHit y recogió Yonhap la víspera. EFE

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