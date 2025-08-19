The Swiss voice in the world since 1935

La banda mexicana Rubytates celebrará 10 años de carrera con un concierto en la capital

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 19 ago (EFE).- El grupo mexicano Rubytates anunció este martes el que será su quinto álbum de estudio, ‘Despertar’, que irá acompañado de “un concierto especial” en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México el 13 de septiembre para celebrar los diez años desde el inicio de su carrera.

La banda, conformada por Pepe Nungaray, Abel Almonte, Fernando González, Maximiliano Díaz y Roberto Meza, afirmó que el objetivo de este “sueño” de concierto es “que sea una noche inolvidable para todos los que acudan como público y para nosotros (Rubytates)”.

Aunque no pudieron dar toda la información sobre el evento aseguraron que recorrerán su discografía y tocarán cinco canciones inéditas de la mano de invitados especiales, entre los que estarán Camilo Séptimo, Disco Bahía y Donovan Morales, que se sumará a un espectáculo con una producción de escenario “innovadora”.

Junto a ese concierto, anunciaron el lanzamiento de un disco que se publicará a finales de año y que está formado principalmente por colaboraciones de “antiguos amigos y compañeros”.

“Estamos en un punto en la banda en lo que lo más importante es hacer las cosas con amor y con cariño (…). Estamos más maduros (…) no somos la misma banda que empezó hace diez años”, expresaron los integrantes del cuarteto sobre su década de unión.

El álbum, titulado ‘Despertar’, representa, según los originarios de Toluca, Estado de México (centro) una transición y madurez para la banda, reflejada en un sonido más sólido y letras más profundas que continuarán con su característico pop-rock estilo indie marcado por los sintetizadores y la percusión electrónica.

Aunque apuntaron que el disco se presentará completo en los últimos meses de 2025, anunciaron que las canciones se lanzarán “sencillo por sencillo para darle su propia vida a cada una”.

Rubytates recorrerá México en cinco conciertos de una gira que continua el 22 de agosto en Aguscalientes, San Luis Potosí, Tijuana, Tlaxcala de Xicohténcatl, Pachuca de Soto y finalmente en el teatro capitalino.

Para este último concierto, “el más especial”, el grupo anunció que se planean actividades previas a la actuación para interactuar con los fans y conocerlos de manera personal. EFE

dcb/csr/sbb

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR