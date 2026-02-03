La banda surcoreana BTS está en Lisboa tras su parón para hacer el servicio militar

Lisboa, 3 feb (EFE).- La banda surcoreana BTS, la más famosa del ‘k-pop’, se encuentra en Lisboa, donde llegó al aeropuerto internacional Humberto Delgado tras su parón de casi cuatro años para que sus miembros hicieran el servicio militar.

El gestor aeroportuario portugués ANA-Aeroportos difundió este martes en sus historias de Instagram un vídeo y varias fotos del septeto cuando salía de la terminal de llegadas.

En la grabación y una de las instantáneas pueden verse a numerosos seguidores del grupo intentando captarlos con sus teléfonos móviles.

De hecho, en las redes sociales varios usuarios publicaron vídeos de los miembros de la banda en el aeropuerto lisboeta.

Por el momento, no ha sido confirmado el motivo de la presencia de la banda en el país ibérico.

Este lunes, Netflix anunció que emitirá el primer concierto de BTS en tres años y nueve meses, el próximo 21 de marzo, en directo y a nivel global. La plataforma también lanzará un documental sobre el regreso de la banda.

El concierto se celebrará un día después del esperado lanzamiento del nuevo álbum de BTS, ‘Arirang’, en la emblemática plaza de Gwanghwamun, frente al palacio Gyeongbokgung, el principal de la capital surcoreana.

La elección de un enclave histórico para el primer concierto del grupo como formación completa va en línea con el título del nuevo disco, ‘Arirang’, una alusión a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo de identidad y unión nacional.

Durante el espectáculo, BTS interpretará temas del nuevo álbum, el primero desde ‘Proof’ (2022), según Netflix, mientras que el concierto servirá como antesala de su gira mundial, la más grande en la historia del ‘k-pop’, que arrancará el 9 de abril en la ciudad surcoreana de Goyang e incluirá paradas en América Latina y España, entre otras regiones, pero no Portugal.

Netflix también anunció el estreno, el 27 de marzo, del documental ‘BTS: THE RETURN’, centrado en el regreso del grupo, que abordará el proceso creativo del nuevo álbum y el reencuentro de los siete integrantes tras completar el servicio militar obligatorio, periodo que motivó la pausa de sus actividades conjuntas.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como ‘Dynamite’ o ‘Butter’ y ha llevado el ‘k-pop’ a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de cuatro millones de espectadores por distintas plataformas. EFE

