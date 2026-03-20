La batalla por París enfrenta a una mediática exministra y un discreto diputado

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Conquistar la alcaldía de París el próximo domingo supondría para la mediática exministra conservadora Rachida Dati la consagración de una carrera política construida a base de ambición y polémicas, pero deberá superar primero al discreto diputado socialista Emmanuel Grégoire.

Los parisinos deben escoger en una reñida segunda vuelta quién sucederá a la alcaldesa saliente, la socialista Anne Hidalgo, tras 25 años de regidores de izquierda. Grégoire encabezó la primera con 37,98% de votos, seguido de Dati (25,46%).

La exministra, de 60 años, espera seguir los pasos de su archirrival, la francoespañola Hidalgo, y convertirse en la segunda mujer en dirigir la capital de Francia. Como la actual regidora, nació en el seno de una familia de migrantes.

Su padre, un obrero marroquí, y su madre, ama de casa argelina, tuvieron 12 hijos. Dati pasó de una familia modesta de Chalon sur Saône, en el centroeste de Francia, a las altas esferas del poder, con una imagen de mujer hecha por sí misma y de rival sin escrúpulos.

Su consagración política vino en 2007. El entonces presidente conservador, Nicolas Sarkozy, la nombró ministra de Justicia, y un año después fue elegida alcaldesa del selecto distrito VII de París, que mantiene desde entonces.

«París es el combate de mi vida», aseguró en febrero esta magistrada de formación y cara habitual de la prensa rosa, quien en 2020 ya intentó obtener las llaves del parisino Hôtel de Ville, en vano.

Sus antiguos colaboradores la definen como una política de carácter firme, combativa y sin pelos en la lengua. «Se puede decir que va a toda velocidad. La cuestión es saber si ve una pared o no», dijo uno de ellos, que pidió el anonimato.

Tras su marcha del gobierno de Sarkozy en 2009, fue eurodiputada durante 10 años y realizó un inesperado regreso a la primera plana de la política en enero de 2024, cuando Macron la nombró ministra de Cultura.

Los procesos judiciales en su contra no impidieron su regreso al gobierno. En septiembre será juzgada por corrupción y tráfico de influencias cuando era eurodiputada y se arriesga a perder el cargo de alcaldesa si es condenada. Dati defiende su inocencia.

Aunque en 2021 calificó la alianza de Macron de «traidores de izquierda y traidores de derecha», se mantuvo durante dos años como titular de Cultura a medida que los primeros ministros caían, siempre fiel a su reputación.

El diario Le Monde reveló en febrero de 2024 que escribió en un mensaje «eres una gran mierda» al entonces ministro de Economía, Bruno Le Maire, y «voy a convertir a tu perro en kebab» al entonces primer ministro Gabriel Attal, algo que ella desminte.

– Diputado discreto –

«Tiene la costumbre de amenazar (…), de lanzar insultos a diestro y siniestro. A la salida del debate de ayer, me dijo: ‘Grégoire, eres de verdad un cabrón'», declaró el jueves el candidato a la radio Franceinfo.

El socialista, de 48 años, es menos conocido que su rival. Nacido en una familia de tradición comunista en Les Lilas, ciudad popular al este de París, forjó su carrera política como jefe de gabinete del exalcalde de París, Bertrand Delanoë, y del ex primer ministro socialista Jean Marc Ayrault.

En 2018, Hidalgo lo nombró su mano derecha en la alcaldía, donde ya se ocupaba de los recursos humanos y del presupuesto, pero la relación entre ambos terminó mal hasta el punto que Hidalgo apoyó, sin éxito, a otro candidato. En 2024, fue elegido diputado.

Este hombre de cabello y barba gris se esforzó en reconciliar el partido y lideró una campaña basada en defender la política de adaptación al cambio climático de su predecesora, prometiendo que París será uno de los «últimos bastiones contra la derecha y la extrema derecha».

Antiguo consultor en una empresa de asesoría médica, es considerado metódico y trabajador. Sus apoyos lo califican como el «hombre de los expedientes imposibles», capaz de encontrar soluciones.

Durante la campaña, sus rivales intentaron responsabilizarlo de las denuncias de agresiones sexuales a niños en escuelas públicas por parte de animadores.

Grégoire rechazó las acusaciones y prometió «cambiar todo» para acabar con estas agresiones, confesando que, cuando era niño, él mismo fue víctima.

Aunque lidera los sondeos, la elección está abierta por la presencia de una tercera rival, la diputada de izquierda radical Sophia Chikirou, que centró su campaña en atacar a los socialistas y podría restarle votos.

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