La BBC investigará «el grave error» que permitió emitir insultos racistas en los BAFTA

2 minutos

Londres, 25 feb (EFE).- El director general saliente de la BBC, Tim Davie, anunció este miércoles una investigación interna sobre el «grave error» que permitió que, en la emisión en diferido de los premios BAFTA, se escucharan insultos racistas pronunciados involuntariamente durante la gala por un hombre con síndrome de Tourette.

Davie, que dejará el cargo en abril tras dimitir por una polémica anterior, ha remitido el caso a la unidad ejecutiva de quejas, que determinará por qué los insultos no fueron editados antes de la retransmisión, que también se mantuvo disponible durante un tiempo en el reproductor digital de la emisora.

La BBC se disculpó el lunes por la gestión del incidente ocurrido el domingo, en el que el activista afectado de Tourette John Davidson pronunció la palabra «nigger» (forma despectiva de «negro») cuando aparecieron en el escenario los actores de esa raza Delroy Lindo y Michael B Jordan, que presentaban el primer galardón de la noche.

Durante la ceremonia, el presentador, Alan Cumming, ya aclaró que los comentarios del británico de 54 años no eran intencionados y se debían a los tics involuntarios de las personas que sufren ese trastorno neurológico.

Posteriormente, el lunes, Davidson, cuya vida inspiró la película ‘Incontrolable’ (‘I Swear’), que fue reconocida con el premio al mejor actor para el inglés de ascendencia vasca Robert Aramayo, dijo a su vez sentirse «mortificado» de que alguien pudiera considerar que sus tics «son intencionados» o que «tienen algún significado».

Con todo, el activista declaró después a la revista estadounidense ‘Variety’ que cree que la BBC «tuvo que haberse esforzado más» para prevenir que sus exabruptos aparecieran en la emisión al público y cuestionó que se le sentara cerca de un micrófono.

Por su parte, la Academia Británica de las Artes del Cine y la televisión (BAFTA, en inglés) también lamentó el lunes que los asistentes escucharan el domingo palabras «muy ofensivas» que, dijo, causan un «trauma incomparable» a muchas personas. EFE

jm/ja/psh