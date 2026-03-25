La BBC nombra director general al exdirectivo de Google Matt Brittin

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Londres, 25 mar (EFE).- La BBC ha nombrado director general al exdirectivo de Google Matt Brittin, que sustituirá a Tim Davie tras su dimisión en noviembre por una polémica sobre la edición de un discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, en un documental del programa Panorama.

Brittin, de 57 años y expresidente de las operaciones de Google para Europa, Oriente Medio y África, asumirá el cargo el próximo 18 de mayo, en un momento clave para la radiotelevisión pública británica, que afronta una demanda de Trump en Estados Unidos.

El presidente de la BBC, Samir Shah, destacó que el nuevo responsable «aporta una profunda experiencia liderando organizaciones complejas y en transformación» y lo definió como «un líder excepcional». EFE

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