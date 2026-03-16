La BBC solicita desestimar la demanda de 10.000 millones de dólares de Trump

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Miami (EE.UU.), 16 mar (EFE).- La BBC solicitó formalmente este lunes a un tribunal de Miami (EE.UU.) desestimar la demanda por 10.000 millones de dólares presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusa a la cadena británica de haber editado de forma «engañosa» su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental.

En una moción, la BBC alegó hoy que Trump ha fallado a la hora de fundamentar su reclamo por difamación y que el tribunal de Florida carece de «jurisdicción personal» sobre la emisora británica.

El presidente «no logra alegar de manera plausible que los demandados (…) publicaron el documental con malicia real», detalla el documento legal, que también pide una audiencia para tratar el asunto.

Agrega, además, que ni la BBC ni las compañías del grupo Studios «tienen domicilio en Florida, ni ninguna de ellas ha establecido contactos mínimos suficientes para cumplir con los estatutos de Florida o con el debido proceso constitucional».

La BBC negó nuevamente también que el contenido se distribuyera a través de la plataforma BritBox en Estados Unidos.

Esas alegaciones «son incorrectas e inapropiadas. El demandante tampoco puede basar la jurisdicción general en el hecho de que BBC.com publica noticias sobre Florida o que BBC.com y BritBox tengan suscriptores en Florida», precisa el documento.

El documental se emitió días antes de las elecciones de noviembre de 2024 en el programa Panorama de la BBC y habría supuestamente unido secciones separadas del discurso de Trump para sugerir que él iba a caminar con sus seguidores hacia el Capitolio y «luchar como demonios», una edición que él considera «falsa, difamatoria y maliciosa».

El caso provocó la dimisión en noviembre pasado del director general, Tim Davie, la jefa de informativos, Deborah Turness, y un miembro del consejo supervisor, tras la controversia por la edición del documental.

Aunque la cadena británica se disculpó el año pasado por el error, rechazó pagar indemnización.

El juez Roy K. Altman, que ya había rechazado desestimar el caso, programó el mes pasado el juicio para febrero de 2027, además de ordenar mediación en marzo y selección de testigos expertos en septiembre. EFE

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