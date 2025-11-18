La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 0,2 %

Buenos Aires, 18 nov (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con un alza del 0,2 %, hasta las 2.932.664,03 unidades.

Entre las líderes, los mayores ascensos fueron para las acciones de IRSA (+4,3 %), Edenor (+2,7 %) y Ternium (+2,3 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Telecom Argentina (-1,9 %), Sociedad Comercial del Plata (-1,9 %) y Banco Macro (-1,4 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron hasta el 0,7 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 614 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.425 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió a 1.397 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 5 pesos, a 1.430 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) retrocedió 1,5 %, a 1.471,50 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó un 0,6 %, a 1.440,51 pesos por dólar. EFE

