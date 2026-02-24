La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,79 %

Buenos Aires, 24 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con un alza del 1,79 %, hasta las 2.812.413,88 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 1,49 %, para quedar en 115.018.953,55 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más ganaron fueron las de BBVA Argentina (+5,3 %), Edenor (+3,6 %) y Banco Macro (+3,2 %).

Solo cerraron en negativo las acciones de Aluar (-4,6 %), Ternium (-1,7 %), Transportadora Gas del Norte (-0,9 %) y Sociedad Comercial del Plata (-0,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con pérdidas de hasta el 0,9 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 545 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.400 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.379,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.430 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,2 %, a 1.444,50 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó un 0,7 %, a 1.405,08 pesos por unidad. EFE

