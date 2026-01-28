La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,40 %

Buenos Aires, 28 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una baja del 0,40 %, hasta las 3.230.714,02 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 0,23 % para quedar en 131.677.736 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más se valorizaron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (+3,2 %), Bolsas y Mercados S. A. (+2,11 %) y Transportadora de Gas del Norte (+0,84 %).

Entre las que más cayeron en terreno negativo estuvieron Transener (-4,37 %) y Ternium Argentina (-2,85 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con leves pérdidas, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 484 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.465 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también aumentó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.444,5 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó cinco unidades hasta 1.485 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.497,40 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.462,35 pesos por unidad. EFE

