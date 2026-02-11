La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 1,40 %

1 minuto

Buenos Aires, 11 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una baja del 1,40 %, hasta las 3.017.641,26 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 1,40 % para quedar en 123.385.694,02 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Telecom Argentina (-9,26 %), Grupo Supervielle (-3,15 %) y Banco BBVA (-3,02 %) .

En tanto, cerraron en terreno positivo Transportadora de Gas del Norte (+3,18 %), Transener (+2,09 %) y Aluar (+1,57 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares se mantuvieron estables, en tanto que el índice de riesgo de Argentina continuó en 500 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también bajó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.400 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ aumentó y quedó en 1.435 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó y llegó a 1.475,83 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.431,68 pesos por unidad. EFE

lgu/sbb