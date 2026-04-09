La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada de 0,39 %

1 minuto

Buenos Aires, 9 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una bajada del 0,39 %, hasta las 2.999.607,52 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 0,55 %, a 122.908.598,70 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Edenor (-4,9 %), Transportadora Gas del Norte (-4 %) y Sociedad Comercial del Plata (-3,6 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Ternium (+4,3 %), Aluar (+3,7 %) y Loma Negra (+3,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con ganancias de hasta el 2,4 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 557 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.405 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.381 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo en 1.390 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.477,36 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,3 %, a 1.420,86 pesos por unidad. EFE

nk/eav