La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,28 %

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Buenos Aires, 26 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una bajada de 1,28 %, hasta las 2.769.368,97 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 0,98 %, hasta los 115.288.710,98 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-5 %), Metrogas (-4,8 %) y Central Puerto (-4,7 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeñes de YPF (+1 %) y Aluar (+1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron bajadas de hasta el 0,9 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 591 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos, a 1.390 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó 9 pesos, a 1.367 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.425 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,4 %, a 1.447,32 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,2 %, a 1.401,28 pesos por unidad. EFE

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