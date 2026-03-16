La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,4 %

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Buenos Aires, 16 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una bajada del 1,4 %, hasta las 2.606.350,94 unidades.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (-5,3 %), BBVA Argentina (-3,4 %) y Cresud (-3 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Aluar (+1 %), IRSA (+0,9 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (+0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron alzas de hasta el 1,7 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 601 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó cinco pesos, hasta los 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.396 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.425 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,3 %, a 1.473,91 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 60 centavos, a 1.424,92 pesos por unidad. EFE

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