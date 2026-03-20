La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,57 %

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Buenos Aires, 20 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una bajada de 1,57 %, hasta las 2.725.326,30 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,21 %, hasta los 113.187.834,73 puntos.

Cerraron en negativo las acciones de Supervielle (-4,36 %), Central Puerto (-3,9 %) y Transportadora de Gas del Norte (-3,53%).

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de YPF (+0,98 %), Transener (+0,33 %) y Bolsas y Mercados en Argentina (+0,16 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares tuvieron un retroceso en promedio 0,5 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 633 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó a 1.410 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista se ubicó en los 1.390,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 5 pesos, a 1.425 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,1 %, a 1.467,56 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió a 1.422,13 pesos por unidad. EFE

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