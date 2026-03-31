La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida de 4,61 %

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Buenos Aires, 31 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 4,61 %, hasta las 2.997.780,34 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 3,72 %, hasta los 123.884.967,42 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+11,7 %), BBVA Argentina (+11,5 %) y Banco Macro (+10,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron alzas de hasta el 1,6 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 617 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 15 pesos, a 1.405 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.382 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 15 pesos, a 1.410 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,1 %, a 1.502,96 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,7 %, a 1.422,84 pesos por unidad. EFE

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