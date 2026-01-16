La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,22 %

Buenos Aires, 15 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una subida del 0,22 %, hasta las 2.933.230,04 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una subida del 0,34 % para quedar en 120.189.452,45 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (+9,4 %), Edenor (+2,04 %) y Banco Macro (-1,98 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Transener (-3,17 %), Central Puertos (-1,69 %) y Grupo Financiero Galicia (-1,08 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares tuvieron ligeras oscilaciones positivas, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 565 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 15 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.455 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.430 pesos por unidad.

Este viernes el Banco Central argentino compró en el mercado cambiario oficial 125 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo a 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixtas.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 0,3 %, a 1.519,73 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó un 0,1 %, a 1.472,15 pesos por unidad. EFE

