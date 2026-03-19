La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 2,78 %

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Buenos Aires, 19 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con una subida de 2,78 %, hasta las 2.768.681.47 unidades.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Sociedad Comercial del Plata (+10,3 %), BBVA Argentina (+5,8 %) y Edenor (+5,8 %).

Por el contrario, cerraron en negativo las acciones de Bolsas y Mercados Argentinos (-0,9 %), Ternium (-0,8 %) y Aluar (-0,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron mermas de hasta el 1,6 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina bajó a los 602 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en los 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista se ubicó en los 1.394 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 5 pesos, a 1.430 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,2 %, a 1.468,06 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió a 1.421,08 pesos por unidad. EFE

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