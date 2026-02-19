La Bolsa de Buenos Aires sube 4,26 % en jornada marcada por huelga general en Argentina

Buenos Aires, 19 feb (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este jueves con un alza del 4,26 %, hasta las 2.839.106,06 unidades, en una jornada de huelga general en Argentina.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un avance del 4,12 % para quedar en 116.244.289,72 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Grupo Supervielle (+6,7 %), Grupo Financiero Galicia (+6,5 %) y Sociedad Comercial del Plata (+5,7 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de Aluar (-2,9 %), Banco Macro (-1,6 %) y Grupo Financiero Valores (-1,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con pérdidas de hasta el 1,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 524 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 10 pesos, a 1.410 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista retrocedió a 1.388 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.440 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.446,03 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió 0,5 %, a 1.409,07 pesos por unidad.

La jornada de este jueves ha estado marcado por una huelga general convocada por las centrales obreras en protesta contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que se debate en la Cámara de Diputados de Argentina.

De aprobarse, la reforma, apoyada por el sector empresarial, implicará profundos cambios en las relaciones laborales. EFE

