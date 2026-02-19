La Bolsa de Londres baja un 0,55 % y acaba con tres días consecutivos de récord

Londres, 19 feb (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,55 % y acabó con su racha alcista tras tres sesiones consecutivas en las que registró sus máximos niveles históricos al cierre e intradía.

El índice principal londinense, FTSE 100 o ‘footsie’, retrocedió 59,14 puntos, hasta 10.627,04; mientras que el secundario, o FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, también descendió un 0,48 % -o 112,95 puntos- hasta los 23.573,49.

Desde que superó por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos en el primer día de cotización de 2026, el FTSE 100 se encuentra en sus niveles máximos históricos y en los últimos días ha llegado a sobrepasar los 10.700 puntos.

La peor parada de la jornada de este jueves fue la compañía energética Centrica, que perdió un 5,15 %, seguida del banco Barclays, que redujo sus acciones un 3,72 %, y la minera Rio Tinto, que disminuyó un 3,67 %.

En la otra cara de la moneda, entre las más beneficiadas del día en la City londinense estuvieron la tabacalera British American Tobacco, que sumó un 2,97 %; la empresa de análisis financiero Relx, que ganó un 2,64 %, y la contratista militar BAE Systems, que creció un 2,51 %. EFE

