La Bolsa de Londres cae 1,44 % y pierde los 10.000 puntos tras el dato de deuda británica

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Londres, 20 mar (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este viernes un 1,44 %, lastrada por los efectos del conflicto de Oriente Medio en la economía global y tras conocerse que la deuda británica está en sus niveles más altos desde los años 60.

Como consecuencia, el parqué ha quedado por debajo de la barrera sicológica de los 10.000 puntos, y pierde casi mil puntos desde que empezó la guerra contra Irán.

De acuerdo con los datos esgrimidos hoy por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), la deuda neta acumulada británica alcanzó a finales del pasado mes de febrero el 93,1 % del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido.

El nivel de endeudamiento fue dado a conocer por la ONS después de que el Banco de Inglaterra decidiera ayer mantener los tipos de interés en el 3,75 % en medio de una incertidumbre económica por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este contexto, el índice principal londinense, FTSE 100, perdió 145,17 puntos, hasta los 9.918,33; mientras que el secundario, el FTSE 250, donde se agrupan empresas más pequeñas -generalmente británicas- también descendió un 1,01 % o 218,07 puntos, hasta los 21.341,97 enteros.

El parqué londinense había superado los 10.000 puntos en la primera jornada de negociación del 2026, un hito histórico entonces.

En la última sesión antes del estallido del conflicto en Oriente Medio, el FTSE 100 marcó su récord histórico, casi al filo de los 11.000 puntos, pero en apenas veinte días de guerra ha perdido todas las ganancias que acumulaba en lo que va de año.

La empresa de ingeniería Smiths Group fue la más perjudicada en la City londinense, pues se desplomó un 9,87 %, seguido de la contratista militar Babcock International, que cedió un 4,49 % y la minera Antofagasta, cuyas acciones se rebajaron un 3,97 %.

Por otro lado, entre las más beneficiadas se encontró la compañía de energía y metales Metlen, que sumó un 3,21 %, la química Croda International, que agregó un 1,43 % y la empresa de apuestas en línea Entain, que acumuló un 1,19 % más. EFE

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