La Bolsa de Londres cae un 0,47 % con el petróleo al alza y bancos y constructoras en rojo

2 minutos

Londres, 12 mar (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este jueves un 0,47 % lastrada por la subida del precio del petróleo, que ronda los 100 dólares en plena escalada bélica en Oriente Medio, en una jornada que perjudicó especialmente al sector bancario y al de la construcción.

El índice principal londinense, el FTSE 100, retrocedió 48,62 puntos, hasta los 10.305,15; mientras que el secundario, el FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, cedió un 0,95 % o 212,60 puntos, hasta los 22.168,74.

El parqué británico extiende su racha de pérdidas y se acerca cada vez más a la marca de los 10.000 puntos con la que comenzó 2026.

En cuestión de doce días, el FTSE 100 ha perdido prácticamente todas las ganancias que llevaba acumuladas este año, pues en la sesión previa al estallido del conflicto en Irán estuvo a punto de superar por primera vez los 11.000 puntos.

Entre las empresas más perjudicadas de la jornada se encontraron la promotora inmobiliaria Persimmon, que cedió un 6,31 %, seguida de las entidades bancarias HSBC Holdings y Barclays, que perdieron un 5,09 % y un 4,7 %, respectivamente.

Por otro lado, encabezaron las ganancias de la City londinense la empresa de control de plagas Rentokil Initial, que sumó un 5,16 %, seguido de la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que ganó un 3,26 %, y la energética SSE, que agregó un 3,17 %.

La subida del precio del crudo por la guerra en Oriente Medio, que al momento del cierre de la sesión bursátil, poco antes de las 17:00 GMT, se negociaba a 99,17 dólares, también benefició a las cotizadas del sector petrolero, como BP (+ 2,96 %) o Shell (+2,59 %). EFE

