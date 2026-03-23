La Bolsa de Londres cae un 2 % tras el ultimátum de Trump a Irán

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Londres, 23 mar (EFE).- La Bolsa de Valores de Londres caía un 2 % este lunes tras el recrudecimiento de la guerra en Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a Teherán un ultimátum de 48 horas para que reabra el estrecho de Ormuz.

El índice principal londinense -el FTSE 100, perdía esta mañana 200,14 puntos -el 2,02 %- y se situaba en 9.719,03 enteros, mientras que el secundario -el FTSE-200- caía 652,73 puntos -el 3,06 %- hasta colocarse en 20.689 enteros.

El parqué londinense registraba caídas generalizadas, pero fueron notables las del grupo de telecomunicaciones BT, cuyas acciones perdían el 5,32 %, en tanto que las de la minera Antofagasta retrocedían el 4,52 %, las de la también minera Endeavour Mining descendían el 5,40 y las de Fresnillo bajaban el 4,11 %.

Las bolsas asiáticas se desplomaron después de que Trump diera a Irán un plazo de 48 horas -hasta entre este lunes y martes- para que abra «totalmente» Ormuz o, de lo contrario, advirtió de que atacaría sus centrales eléctricas.

En Londres, el barril del crudo brent para entrega en mayo subía hoy el 0,998 % y se situaba en 113 dólares.

El primer ministro británico, Keir Starmer, informó hoy de que esta tarde habrá una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros del Reino Unido, para abordar el impacto económico de la guerra de Irán y evaluar todas las herramientas disponibles para lidiar con el coste de vida.

A la reunión de esta tarde, además de la ministra de Economía, Rachel Reeves, se sumará el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y el titular de Energía, Ed Miliband.

«Hoy estamos analizando el impacto económico, y pido que se debata en Cobra todas las herramientas a disposición del Gobierno para abordar el coste de la vida», añadió Starmer en una declaración grabada y divulgada a los medios. EFE

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