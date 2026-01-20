La Bolsa de Londres cierra a la baja y encadena tres jornadas seguidas de caídas

Londres, 20 ene (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes con una caída del 0,67 %, tercera bajada consecutiva desde el viernes y que pone paños calientes a la excelente semana pasada vivida por el parqué londinense, que rompió varios récords históricos.

El índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, retrocedió 68,57 puntos, hasta los 10.126,78, mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, perdió también un 0,67 %, hasta los 22.957,87 enteros.

En la jornada de hoy, lideraron las ganancias la tecnológica Informa (4,56 %), la compañía de productos de salud Haleon (3,27 %) y la minera Endeavour (2,73 %).

En el lado contrario, las acciones que más cayeron hoy fueron las del grupo de embalaje y paquetería Mondi (-4,56 %) y las de la aseguradora Beazley (-3,76 %). En este segundo caso, la compañía vive la recogida de beneficios de los inversores, después de que la víspera se disparara con un 42 % de subida tras la noticia de una oferta de compra por Zurich que creará un gigante de los seguros. EFE

