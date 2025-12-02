The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,01 %) con avances en bancos y caídas en mineras

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 2 dic (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este martes con un ligero retroceso del 0,01 %, lastrada por algunas mineras, mientras el sector bancario ascendió tras aprobar las pruebas de solvencia del Banco de Inglaterra.

El índice principal londinense, el FTSE-100, perdió 0,73 puntos, situándose en 9.701,80, al tiempo que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en su mayoría británicas-, descendió un 0,18 %, hasta 21.982 puntos.

Entre los ganadores destacaron Lloyds Banking Group, que subió un 1,95 %; Barclays, con un avance del 1,58 %; y Natwest, que sumó un 1,33 %, tras un informe del banco central que certificó la solidez de las principales entidades financieras ante escenarios de estrés.

En contraste, algunas mineras retrocedieron, como Endeavour Mining, que descendió un 4,93 %, y la mexicana Fresnillo, que bajó un 3,26 %, arrastradas por la caída de los precios de las materias primas. EFE

jm/fjo/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR