La Bolsa de Londres retrocede un leve 0,02 % tras una semana de varios récords

Londres, 23 feb (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este lunes con una ligerísima bajada de 0,02 %, poniendo así fin a una racha de tres jornadas consecutivas la pasada semana, en las que superó sus niveles máximos históricos al cierre e intradía.

El índice principal londinense, FTSE-100 o ‘footsie’, retrocedió 2,15 puntos, hasta 10.684,74, mientras que el secundario, o FTSE-250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, también perdió un 0,86 % -o 204,91 enteros- hasta los 23.546,65.

Desde que superó por primera vez en su historia la marca de los 10.000 puntos en el primer día de cotización de 2026, el FTSE-100 se encuentra en un momento óptimo de máximos históricos y la semana pasada llegó a sobrepasar los 10.700 puntos.

No parecen haberle afectado las noticias llegadas del otro lado del Atlántico, el varapalo sufrido por la Administración de Donald Trump tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense que deja sin efecto los llamados «aranceles recíprocos».

El nuevo anuncio de un nuevo arancel universal del 15 % está siendo cuidadosamente analizado, en Londres y en las demás capitales, para entender su alcance real.

Las compañías mejor paradas de la jornada de hoy en la City londinense fueron las mineras Endeavour (6,37 %) y Fresnillo (3,17 %), además de la cadena de artículos deportivos JD Sports (3,37 %).

Por el contrario, entre las más perjudicadas de la sesión del lunes estuvieron las financieras ICG (-4,95 %) y Pershing Square (-4,61 %), seguidas por la firma de software The Sage Group (-4,35 %). EFE

