La Bolsa de Londres sube 0,85 % y registra nuevo récord pese a la caída de las mineras

Londres, 4 feb (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,85 % y registró un nuevo récord histórico, por primera vez por encima de los 10.400 puntos al cierre, en una jornada en la que destacaron sectores como el farmacéutico o el de seguros, mientras que las mineras coparon las pérdidas.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, aumentó 87,75 puntos hasta 10.402,34, mientras que el secundario, el FTSE-250, sumó un 0,18 %, hasta los 23.333,15.

Desde el comienzo del año 2026, cuando el FTSE-100 superó la barrera psicológica de los 10.000 puntos por primera vez, aupada por la subida del valor de algunos metales, la Bolsa de Londres ha seguido una tendencia generalmente alcista y ha acumulado varios récords históricos en poco más de un mes.

Entre las ganadoras del día en el parqué de la City, destacaron la empresa de apuestas en línea Entain, que repuntó un 10,47 %, seguido de la compañía energética DCC, que creció un 7,97 % y el laboratorio farmacéutico GSK, que sumó un 6,91 %.

También fue una jornada especialmente positiva para las aseguradoras, después de conocerse este miércoles que Zurich Insurance había llegado a un acuerdo sobre los «términos clave» de una oferta de adquisición de Beazley (+ 6,90 %) por 8.000 millones de libras (más de 9.250 millones de euros).

En el otro lado de la moneda, las más perjudicadas de este miércoles fueron las mineras, encabezadas por Antofagasta, que cayó un 6,23 %, así como Anglo American, que redujo sus acciones un 3,78 %.

El podio de perdedores lo completó el portal inmobiliario en línea Rightmove, que disminuyó un 3,97 %. EFE

rb/rod