La Bolsa de Londres sube un 0,12 % y encarrila su tercer récord consecutivo

Londres, 12 nov (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,12 % y volvió a registrar nuevos récords al cierre (por tercer día consecutivo) e intradía, esta vez beneficiada por el buen desempeño de los sectores energéticos, del ocio y de la moda.

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 11,82 puntos, hasta los 9.911,42, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas- bajó un 0,07 %, o 14,56 puntos, hasta los 22.135,32 enteros.

La máxima puntuación intradía se notificó pasadas las 14.55 horas locales, cuando se superaron los 9.929 puntos.

En el apartado de ganancias, la más destacada fue la energética SSE, que se disparó un contundente 16,84 % tras anunciar un plan de inversiones de 33.000 millones de libras (37.380 millones de euros) para impulsar las energías limpias.

Le siguieron la compañía de juegos de mesa Games Workshop (5,97 %) y la firma de moda de lujo Burberry (4,03 %).

Por el contrario, cerraron en números rojos la financiera Experian, que cayó un 4,48 %, seguida de la plataforma de compraventa de automóviles Auto Trader Group (-3,67 %) y la multinacional de capital de riesgo y capital privado 3I Group (-3,37 %). EFE

