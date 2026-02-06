La Bolsa de Londres sube un 0,59 % pero pierde gran parte de las ganancias semanales

2 minutos

Londres, 6 feb (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este viernes con un 0,59 % de subida, recuperando parte de lo perdido ayer pero sin alcanzar las cotas del pasado miércoles, cuando en la cotización intradía rompió un nuevo récord de 10.478 puntos, que luego fue perdiendo.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ganó este viernes 60,53 puntos hasta 10.369,75 enteros, mientras que el secundario, el FTSE-250, que incluye a empresas más pequeñas -generalmente británicas- ganó también un 0,45 %, hasta los 23.207,89 puntos.

Lideraron las ganancias la compañía de moda y lujo Burberry’s (5,79 %), el conglomerado aéreo International Airlines Group (IAG), que integra a la española Iberia (4,32 %) y la minera mexicana Fresnillo (3,88 %), que lleva varias semanas liderando las subidas por el empuje del oro y la plata.

En el lado contrario, los que mayores pérdidas fueron para Metlen Energy & Metals, que se desplomó un 20,27 % al anunciar hoy una reducción del 25 % en su Ebitda de 2025, seguida de la tecnológica Experian, especializada en soluciones financieras (-4,65 %), y la marca de vapeo Relx (-4,62 %).

La semana londinense ha estado marcada por la continuidad de los tipos de interés en un 3,75 %, anunciada ayer por el Banco de Inglaterra, sin sorpresas, y la impresión de inestabilidad gubernamental causada por los ‘papeles de Epstein’, que han demostrado la estrecha relación que el exministro laborista Peter Mandelson con el millonario y pederasta estadonidense.

El Gobierno laborista de Keir Starmer, que lleva poco más de un año y medio al cargo, está ahora en uno de sus momentos más bajos. Sin embargo, esta sensación de inestabilidad no parece afectar directamente a la bolsa, cuyo principal índice está en un constante ritmo de subida prácticamente desde abril del año pasado. EFE

fjo/rb/rcf