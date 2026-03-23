La Bolsa de México gana un 0,37 %, rompe racha negativa y se ubica en 64.370,95 unidades

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Ciudad de México, 23 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este lunes un 0,37 % para abrir la cuarta semana de marzo con un avance, tras tres sesiones seguidas en rojo, y mover a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 64.370,95 unidades.

La semana pasada el mercado mexicano cerró con una pérdida acumulada del 2,31 % para ligar cinco semanas negativas, en las tres últimas sumó una baja del 10,5 %.

«En el mercado de capitales se observó un desempeño positivo ante el optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Irán», explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC «registró una ganancia del 0,37 %, luego de perder durante tres sesiones consecutivas, en las que acumuló una caída de 3,11 %».

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias fueron: Cemex (+5,06 %), GCC (+2,89 %), Controladora Vuela (+2,86 %) y Kimberly Clark (+2,68 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, apuntó que el IPC cerró la jornada del lunes con una alza, movimiento con el cual el rendimiento en lo que va del año se ubicó en +0,1 %.

«A nivel empresarial, 21 de las 35 principales emisoras terminaron en terreno positivo», añadió Covarrubias.

En la sesión, el peso mexicano se depreció un 0,95 % frente al dólar, cotizando en 17,78 unidades por billete verde, frente a los 17,95 de la sesión anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 172 millones de títulos por un importe de 14.273 millones de pesos (unos 802,7 millones de dólares).

De las 652 empresas que cotizaron en la sesión, 356 cerraron con sus precios al alza, 265 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las empresa de materiales de construcción Grupo Lamosa (LAMOSA), con el 8,87 %, y Cemex (CEMEX CPO), con el 5,06 %, y de la entidad financiera Procorp (PROCORP B), con el 4,5 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -6,09 %; de la cadena de restaurantes Alsea (ALSEA), con el -4,91 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,05 %. EFE

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