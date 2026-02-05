La Bolsa de Milán baja un 1,75 % por las caídas de la banca italiana

Roma, 5 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 1,75 % hasta los 45.819,57 puntos, en una sesión marcada por las pérdidas en Europa, con el sector bancario como protagonista mientras el Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener los tipos de interés en el 2 %.

Por su parte, su índice general FTSE Italia All-Share cayó un 1,65 % hasta situarse en los 48.591,42 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 602 millones de acciones por un valor de 4.478 millones de euros (5.281 millones de dólares).

Los mercados europeos cerraron a la baja una jornada en la que el BCE decidió mantener los tipos en el 2 % debido a que la inflación de la zona del euro está contenida y a que la economía sigue mostrando capacidad de resistencia en un entorno mundial difícil.

La plaza milanesa se vio lastrada también por los resultados del fabricante de automóviles Stellantis, que lideró las pérdidas con una caída del 5,71 %, pero sobre todo por el sector bancario.

El grupo Unicredit cayó 4,20 %, seguido del banco Intesa Sanpaolo (-3,72 %) y de Finecobank (-2,31 %). En quinto lugar, registró pérdidas la operadora de loterías Lottomatica Group.

Por el contrario, lideró las ganancias la fabricante de audífonos Amplifon, con una subida del 2,95 %, seguida de la empresa de telecomunicaciones Inwit (2,69 %), la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (1,27 %), Stmicroelectronics (1,01 %) y Telecom Italia (1 %). EFE

