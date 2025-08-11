La Bolsa de Milán baja un ligero 0,10 % pendiente de acuerdo comercial entre China y EEUU

2 minutos

Roma, 11 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un ligero 0,10 % hasta situarse en los 41.583,59 puntos, en una jornada marcada por la incertidumbre comercial ante el vencimiento este martes de la tregua comercial entre China y Estados Unidos.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,12 % hasta los 44.136,33 enteros.

Durante la primera sesión de la semana se intercambiaron unos 466 millones de acciones por un valor de unos 2.305 millones de euros (unos 2.674 millones de dólares).

Milán cerró con una ligera caída una sesión marcada por la expectativa ante el vencimiento de la tregua comercial entre Washington y Pekín, y a la espera de novedades sobre las negociaciones entre ambos países.

Además, los inversores siguen atentos al impacto de los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a productos de la Unión Europea, así como al encuentro previsto para este viernes en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para discutir un posible alto el fuego en Ucrania.

Las empresas con peores resultados en la jornada de este lunes fueron la cementera Buzzi, que bajó un 2,62 %, la firma de moda Moncler (-2,07 %), la extractora de agua Interpump (-1,24 %), la red de cobros Nexi (-1,19 %) y Stmicroelectronics (-1,15 %).

Por el contrario, las compañías con mejor desempeño fueron la aseguradora Unipol, con una subida del 3,06 %, seguida de Telecom Italia (2,79 %), la farmacéutica Recordati (1,77 %), Italgas (1,16 %) y la eléctrica Terna (0,86 %).EFE

csv/psh