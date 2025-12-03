La Bolsa de Milán cierra plana (0,06 %), pese al impulso automotriz y tecnológico

Roma, 3 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró prácticamente plana este miércoles, con su índice selectivo FTSE MIB avanzando 0,06 %, hasta llegar a los 43.380,64 puntos, tras una sesión de signo mixto marcada por las ganancias de los sectores automotriz y tecnológico.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó también un 0,06 % hasta situarse en los 46.045,65 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 600 millones de acciones por un valor de unos 3.844 millones de euros (unos 4.483 millones de dólares).

La sesión estuvo marcada por la cautela en los mercados europeos, con datos macroeconómicos mixtos en Estados Unidos, así como por la atención de las próximas decisiones de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, el Banco de Japón y la expectativa del mantenimiento de tasas por parte del Banco Central Europeo.

A ello se le sumó un comportamiento dispar entre sectores, con fuertes repuntes en automoción y tecnología que contrastaron con las caídas en valores industriales y de servicios.

Las empresas con mejores resultados en el selectivo fueron del sector automovilístico, con títulos como Stellantis (7,70 %), impulsada por previsiones regulatorias favorables en Estados Unidos, y Ferrari (2,66 %).

Las siguieron la tecnológica Stmicroelectronics (5,65 %) y la petrolera Saipem (2,97 %) .

En contraste, los descensos estuvieron encabezados por el grupo de loterías Lottomatica (-3,10 %), el fabricante de cables Prysmian (-2,55 %), el Banco BPM (-1,93 %), además de las energéticas Italgas (-2,17 %) y Hera (-1,65 %). EFE

mla/gsm/psh