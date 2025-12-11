La Bolsa de Milán sube un 0,54 % tras la bajada de los tipos de interés de la Fed

Roma, 11 dic (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB creció un 0,54 %, alcanzando los 43.702,01 puntos, tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de recortar los tipos de interés.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 0,55 % hasta situarse en los 46.402,42 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron 415 millones de acciones por un valor de unos 3.353 millones de euros (unos 3.939 millones de dólares).

El avance de Milán siguió la tendencia de otras bolsas europeas tras el anuncio de la Fed de reducir los tipos un 0,25 % hasta el 3,50 %-3,75 %.

Las empresas con mejores resultados en la jornada de este jueves fueron la firma de moda Brunello Cucinelli (2,94 %), la marca de bebida Campari (2,79 %), la cementera Buzzi (2,75 %), la extractora de agua Interpump (2,71 %) y el banco Unicredit (2,40 %).

Por el contrario, los títulos con peor desempeño en el selectivo fueron, en primer lugar, la fabricante de cables Prysmian, que bajó un 2,80 %, seguida de la multinacional de la defensa Leonardo (2,06 %), la petrolera Saipem (1,63 %), el grupo automovilístico Stellantis (1,47 %) y la red eléctrica Terna (1,29 %). EFE

