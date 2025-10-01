La Bolsa de Milán sube un 0,83% con la multinacional metalúrgica Tenaris como protagonista

Roma, 1 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,83 %, hasta los 43.079,58 puntos, con la multinacional metalúrgica Tenaris como protagonista y pese al retroceso de Wall Street provocado por el bloqueo político en Estados Unidos tras el cierre del Gobierno.

Por otro lado, el índice general FTSE All-Share creció también un 0,76 % hasta situarse en los 45.666,65 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 5675 millones de acciones por un valor de unos 3.505 millones de euros (4.108 millones de dólares).

Milán cerró al alza en línea con los principales parqués europeos, que registraron ganancias pese a tener la vista puesta en el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos iniciado este miércoles por falta de fondos, pues republicanos y demócratas no fueron capaces de acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada.

La metalúrgica Tenaris lideró los mejores resultados con una subida del 4,11 %, seguido de Telecom Italia (3,53 %), el fabricante de automóviles Stellantis (3,51 %), la empresa de audífonos Amplifon (3,50 %) y la banca Monte Paschi Siena (2,93 %).

En contraste, las empresas con peor desempeño fueron Lottomatica Group (-2,36 %), la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (-2,11 %), Italgas (-1,15 %), Terna (-0,83 %) y Snam (-0,78 %). EFE

