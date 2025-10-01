The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La Bolsa de Milán sube un 0,83% con la multinacional metalúrgica Tenaris como protagonista

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 1 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,83 %, hasta los 43.079,58 puntos, con la multinacional metalúrgica Tenaris como protagonista y pese al retroceso de Wall Street provocado por el bloqueo político en Estados Unidos tras el cierre del Gobierno.

Por otro lado, el índice general FTSE All-Share creció también un 0,76 % hasta situarse en los 45.666,65 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 5675 millones de acciones por un valor de unos 3.505 millones de euros (4.108 millones de dólares).

Milán cerró al alza en línea con los principales parqués europeos, que registraron ganancias pese a tener la vista puesta en el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos iniciado este miércoles por falta de fondos, pues republicanos y demócratas no fueron capaces de acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada.

La metalúrgica Tenaris lideró los mejores resultados con una subida del 4,11 %, seguido de Telecom Italia (3,53 %), el fabricante de automóviles Stellantis (3,51 %), la empresa de audífonos Amplifon (3,50 %) y la banca Monte Paschi Siena (2,93 %).

En contraste, las empresas con peor desempeño fueron Lottomatica Group (-2,36 %), la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (-2,11 %), Italgas (-1,15 %), Terna (-0,83 %) y Snam (-0,78 %). EFE

cee/gsm/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR