La Bolsa de Milán sube un 2,06 % y toca niveles máximos desde el año 2000

Roma, 9 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 2,06 % hasta los 46.822,81 puntos, alentada por el buen desempeño del sector tecnológico y bancario, que sitúan al parqué en niveles máximos que no se veían desde diciembre del año 2000.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 2,04 % hasta alcanzar los 49.663,15 puntos.

Durante la primera sesión de la semana se intercambiaron 603 millones de acciones por un valor de unos 4.602 millones de euros (unos 5.474 millones de dólares).

Milán cerró en positivo en una jornada marcada por la presentación de los resultados récord del banco Unicredit, que anunció un beneficio neto de 10.579 millones de euros en 2025 (unos 12.590 millones de dólares).

Asimismo, el sector de los semiconductores se vio espoleado por Stmicroelectronics, tras reforzar su alianza con Amazon Web Services en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

Las empresas con mejores resultados estuvieron lideradas por Stmicroelectronics, que se disparó un 9,85 %, seguida de Unicredit (6,36 %), la constructora naval Fincantieri (3,08 %), la fabricante de cables Prysmian (3,06 %) y la empresa de telecomunicaciones Inwit (2,89 %).

En contraste, las únicas empresas que bajaron este lunes fueron la firma de moda Brunello Cucinelli (-0,63 %), la red de cobros Nexi (-0,29 %), la marca de bebidas Campari (-0,22 %), la red eléctrica Terna (-0,15 %) y los laboratorios Recordati (-0,13 %). EFE

