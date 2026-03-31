La Bolsa de París repunta el 0,57 %, a pesar de la incertidumbre en Oriente Medio

1 minuto

París, 31 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este martes un 0,57 %, a pesar de la persistente incertidumbre por la guerra en Oriente Medio.

La plaza parisina se quedó en los 7.816,94 puntos, con 32 valores en alzo y ocho, a la baja. El CAC-40 encadena así dos subidas consecutivas. Durante el mes de marzo, el indicador se ha contraído 3,5 %.

La consultora Capgemini y el fabricante de semiconductores STMicroelectronics mejoraron el 2,68 % y el 2,47 %, respectivamente. El gestor de varios bolsas europeas, Euronext, avanzó el 2,44 %.

Encabezaron las pérdidas de la empresa de certificación Bureau Veritas (-2,80 %) y la de bebidas espirituosas Pernod Ricard (-2,76 %). EFE

atc/fpa