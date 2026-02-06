La Bolsa de París sube un 0,43 % pese al hundimiento de Stellantis, que cae un 25,24 %

1 minuto

París, 6 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes con una subida del 0,43 %, impulsada por el sector de la construcción, a pesar del desplome del consorcio automovilístico Stellantis, que cayó un 25,24 % tras anunciar cargas excepcionales en sus resultados de 2025.

Al finalizar la jornada, el selectivo parisino se ubicó en los 8.273,84 puntos, y el volumen total de intercambios fue alto, con operaciones valoradas en 4.447 millones de euros.

En el conjunto de la semana, el CAC-40 avanzó un 1,75 %.

A nivel de los valores, 22 empresas concluyeron la sesión al alza y 18 lo hicieron a la baja.

Las mayores subidas fueron para la sociedad de construcción y concesiones Vinci (9,91 %), el grupo también de construcción Eiffage (5,71 %) y la siderúrgica Arcelormittal (4,47 %).

Las caídas las lideró la citada Stellantis (-25,24 %), la multinacional de alimentación Danone (-3,70 %) y el otro gran grupo automovilístico francés, Renault (-3,32 %).

El desplome bursátil de Stellantis llegó después de anunciar que ha establecido cargas excepcionales de «unos 22.200 millones de euros» en las cuentas del segundo semestre de 2025 por el «cambio estratégico» que empezó a poner en marcha el pasado año y que afirma que ya está teniendo «efectos beneficiosos». EFE

ngp-ac/cat/pcc