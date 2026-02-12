The Swiss voice in the world since 1935
La Bolsa de París supera los 8.400 puntos por primera vez en su historia

1 minuto

París, 12 feb (EFE).- La Bolsa de París marcó este jueves un nuevo máximo histórico, al superar su selectivo CAC-40 por primera vez desde su creación los 8.400 puntos, impulsado por la publicación de resultados de empresas francesas.

El indicador de referencia se situó en los 8.403,94 puntos a pocos minutos de la apertura, cuando registró una subida del 1,09 %, por delante del anterior récord, los 8.396,72 puntos que había marcado el pasado 14 de enero.

Antes de la apertura, varias empresas habían publicado sus cuentas, como la óptima EssilorLuxottica, el fabricante de neumáticos Michelin, el de componentes eléctricos Legrand o el grupo del lujo Hermès.

La cotización siguió al alza en los minutos siguientes y llegó a marcar los 8.437,35 puntos. EFE

