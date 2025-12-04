La Bolsa de París termina al alza (+0,43 %) con Renault a la cabeza de las subidas

1 minuto

París, 4 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este jueves al alza (+0,43 %), hasta los 8.122,03 puntos, en una jornada en la que Renault, con una subida del 6,35 %, lideró las ganancias de la plaza parisina.

De los 40 componentes del índice, 24 terminaron en verde, uno, sin cambios y 15, a la baja. Se trata de la segunda jornada consecutiva que el índice parisino termina en verde.

Renault encabezó las subidas de un sector de la automoción que reaccionó positivamente a una eventual prórroga de la prohibición de ventas de vehículos nuevos térmicos en la UE más allá de 2040 (cuando inicialmente era en 2035). La marca del triángulo también se benefició de una mejora de la nota de su acción por parte de un banco de inversión.

Otro gran fabricante de automóviles, Stellantis, se revalorizó el 3,75 %.

Evitaron mayores ganancias el grupo de Bolsas europeas Euronext (-1,86 %), el de componentes ópticos EssilorLuxottica (-1,81 %) y la cadena de hoteles Accor (-1,73 %). EFE

