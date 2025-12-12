La bolsa de São Paulo avanza un 2,11 % semanal en medio de nuevas maniobras electorales

São Paulo, 12 dic (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este viernes con una subida semanal del 2,11 %, tras varios días marcados por las repercusiones políticas y financieras de la precandidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 160.766 puntos tras avanzar un 0,99 % durante la sesión.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,11 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,40 reales para la compra y 5,41 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas respiraron más tranquilos ante la falta de apoyo cosechado hasta el momento entre los partidos de derecha por parte de Flávio Bolsonaro, a quien ven como un candidato débil frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

En otro revés a la familia ultra, el Gobierno de EE.UU. retiró este viernes las sanciones financieras al magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, instructor del caso por golpismo contra Jair Bolsonaro.

El anuncio del senador de que se presentará candidato a los comicios de octubre de 2026 provocó un desplome de más del 4 % en la bolsa el viernes pasado.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 1 % y las ordinarias de la minera Vale cayeron un 4,7 %.

Las acciones que registraron las mayores ganancias durante la jornada fueron las de la aseguradora Hapvida (+5,4 %) y las de la distribuidora Senda (+4,1 %).

En la punta contraria, los papeles que más perdieron valor fueron los de la cadena de tiendas Casas Bahia (-2,8 %) y los de la productora de etanol Cosan (-2,1 %).

El volumen negociado durante la jornada en el parqué paulista superó los 23.174 millones de reales (unos 4.200 millones de dólares o 3.600 millones de euros) en más de 3,7 millones de operaciones financieras. EFE

jmc/rrt