La Bolsa de São Paulo encadena un nuevo récord tras resultados de las ventas del comercio

2 minutos

São Paulo, 15 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este jueves un 0,26 % y renovó la marca alcanzada la víspera, gracias a los resultados de las ventas del comercio minorista y al alivio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El Ibovespa, el principal índice de referencia de América Latina, cerró la jornada en los 165.568 puntos, y hasta logró sobrepasar los 166.000 a media sesión.

Los buenos resultados de las ventas del comercio minorista, que, según datos del Gobierno, avanzaron un 1 % en noviembre respecto de octubre y un 1,3 % en el interanual, animaron a los operadores.

Las acciones de las tiendas por departamentos fueron las principales impulsoras del día, con las de Magazin Luiza (+4,05 %) y Casas Bahía (+1,46 %) entre las de mayores ganancias.

También pesó el optimismo del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el descenso de la violencia en Irán, lo que menguó las posibilidades de un ataque.

No obstante esto derrumbó el precio internacional del petróleo afectando los papeles de Petrobras (+0,69 %), uno de los grandes valores de la plaza paulista, que pese a las pérdidas no impidió que el índice lograra la nueva marca.

Ya las mayores pérdidas de la jornada fueron para los títulos de la cadena de gimnasios SmartFit (-8,17 %) y para los de las tiendas de joyas y accesorios Vivara (-6,56 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,62 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,367 reales para la compra y 5,368 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 27.227 millones de reales (5.079 millones de dólares), en más de 4,1 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

