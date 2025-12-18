La bolsa de São Paulo sube un 0,38 % y vuelve a sendero positivo tras dos días de caídas

2 minutos

São Paulo, 18 dic (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este jueves un 0,38 % y retomó la senda positiva tras anotarse dos días de caídas, gracias a datos de inflación más bajos de lo esperado en Estados Unidos y a algunos de los principales valores del parqué brasileño.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 157.923 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real cerró prácticamente estable frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,52 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En el plano internacional, este jueves se conoció que la inflación de noviembre en Estados Unidos, que se había retrasado debido al cierre parcial del Gobierno, fue menor al esperado, con un índice de precios anual general del 2,7 %, por debajo del 3,1 % estimado por los analistas.

El parqué brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, recuperó la senda positiva tras dos días en baja que le costaron una pérdida total superior al 3 %.

En parte, gracias a la minera Vale, cuyas acciones aumentaron un 0,26 % en esta sesión; y a los bancos, como Santander Brasil, que creció un 1,52 %, e Itaú Unibanco, que subió un 0,51 %.

Bradesco (0,44 %) y el estatal Banco do Brasil (0,19 %) también cerraron en verde.

La suba en los precios internacionales del petróleo no impactó en las acciones de Petrobras, que cayeron un 0,58 %.

Otras empresas sí se hicieron eco de esta apreciación, como Petrorecôncavo, que subió 2,08 %, y Brava Energía, que avanzó 6,16 %.

Las acciones que registraron las mayores ganancias durante la jornada fueron las de la empresa de transporte y refrigeración industrial Recrusul (19,74 %), y la empresa de comercio minorista Westwing (12,37 %).

En la punta contraria, los papeles que más perdieron valor fueron los del fondo de inversión Monteiro Aranha (-57,46 %) y la empresa de tecnología médica Baumer (-28,83 %).

El volumen negociado durante la jornada en el parqué paulista superó los 26.328 millones de reales (unos 4.768 millones de dólares) en casi de 4,2 millones de operaciones financieras. EFE

adm/gpv