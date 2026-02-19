La bolsa española cede el 0,99 % por la caída de Wall Street y los mercados de Europa

Madrid, 19 feb (EFE).- La bolsa española perdió el 0,99 % este jueves pero terminó por encima de 18.000 puntos condicionada por la bajada de los mercados europeos y de Wall Street, así como de las empresas eléctricas.

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, bajó 180,4 puntos, ese 0,99 %, hasta 18.017,5 puntos. En el año acumula una subida del 4,1 %.

La caída del 0,5 % de Wall Street y el retroceso de las plazas europeas determinaban el cierre negativo del parqué nacional, también afectado por las pérdidas de las eléctricas y los grandes bancos. El barril de petróleo Brent se encarecía el 1,68 %, hasta 71,53 dólares.

De los grandes valores destacó la caída del 2,64 % de Iberdrola, la quinta mayor del IBEX, mientras que Banco Santander cedió el 1,27 % y BBVA el 0,95 %.

Por el contrario, Repsol subió el 2,86 % (mayor alza del IBEX) tras presentar resultados y anunciar dividendo, mientras que Telefónica ganó el 0,84 % e Inditex, el 0,28 %. EFE

