La bolsa española pierde el 0,23 % después de marcar tres máximos históricos consecutivos

1 minuto

Madrid, 13 nov (EFE).- La bolsa española cayó este jueves el 0,23 % y bajó de los 16.600 puntos después de registrar tres máximos históricos consecutivos, afectada por la caída de Wall Street y el retroceso de la banca.

El principal indicador del mercado nacional, el IBEX 35, que registró un nuevo máximo histórico intradía en 16.661,5 puntos, perdió hoy 38,4 puntos, ese 0,23 %, hasta 16.577,4 puntos. En el año acumula una subida del 42,97 %.

La caída de Inditex y de la banca (el 0,5 % de media), por la recogida de beneficios y el descenso de Banco Sabadell tras presentar resultados, así como el retroceso del 0,8 % de Wall Street al cierre nacional, truncaron un nuevo récord de la plaza española.

El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se negociaba a 63,21 dólares con un alza del 0,8 %. EFE

jg/grc/ime/psh

(foto)(video)