La Bolsa española pierde un 0,67 % y los 18.000 puntos por Wall Street y nuevas tensiones

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Madrid, 23 abr (EFE).- La Bolsa española bajó un 0,67 % este jueves y perdió la cota de los 18.000 puntos en su cuarta sesión consecutiva de retrocesos, arrastrada por las caídas de Wall Street y ante la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, en el marco del conflicto de Oriente Medio.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, bajó 120,5 puntos, ese 0,67 % y terminó de negociar en los 17.885,9 puntos. En lo que va de año, reduce sus ganancias acumuladas al 3,34 %.

El selectivo español abría la jornada con retrocesos y tuvo el tono negativo durante el transcurso de toda la sesión bursátil, en línea con la mayoría de las principales Bolsas europeas, ante la volatilidad del precio del crudo, que se ha visto afectado por las nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz.

Al cierre de las Bolsas europeas, el crudo brent de referencia en Europa sumaba un 1,08 % y el barril se movía en 103 dólares, aunque llegó a tocar un máximo intradía en 106 dólares y también ha cotizado en negativo en algunos momentos. El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), avanzaba un 0,6 % y se situaba en los 93,5 dólares por barril. EFE

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