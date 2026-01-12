La Bolsa española toca un nuevo máximo histórico de cierre por encima de los 17.670 puntos

Madrid, 12 ene (EFE).- La Bolsa española subió este lunes un 0,14 % y alcanzó un nuevo máximo histórico de cierre, en 17.673,8 puntos, pese a la investigación abierta al presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) Jerome Powell, y al recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en el mundo.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, sumó 24,8 puntos, ese 0,14 %, y cerró en 17.673,8 puntos. En lo que va de año, se revaloriza el 2,11 %.

El selectivo nacional abría con pérdidas pero, pasado el mediodía, cambió de tendencia y mantuvo las ganancias hasta el cierre, lo que le ha llevado a firmar un nuevo máximo histórico, a pesar de la preocupación de los inversores por la futura independencia de la Fed, tras conocerse la investigación federal a Powell.

Dentro de los grandes valores, Inditex sumó el 1,35 %, como la cuarta mayor subida del IBEX; BBVA, el 1,27 %; Banco Santander, el 0,84 % y Telefónica, el 0,56 %. En negativo, Iberdrola, que cotizó exdividendo, cedió el 2,67 % y Repsol, también exdividendo, el 1,94 %. EFE

