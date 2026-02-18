La Bolsa mexicana cae 0,38 %, liga tres sesiones con retrocesos y baja a 70.885,22 puntos

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,38 %, tercer baja consecutiva, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en 70.885,22 unidades, contrario a los mercados en el mundo que se apuntaron avances.

«El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, debido al optimismo sobre el sector tecnológico, así como una corrección, luego de las fuertes pérdidas observadas durante las últimas dos semanas», comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC «cerró la sesión con una pérdida del 0,38 % para ligar tres sesiones a la baja».

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Bimbo (-2,95 %), Chedraui (-2,88 %), Inbursa (-2,7 %), Genomma Lab (-2,63 %) y Walmex (-2,15 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que a pesar del movimiento negativo de este miércoles las ganancias de febrero se ubicaron en +4,98 % y en lo que del año en +10,36 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,58 % frente al dólar, al cotizar en 17,23 unidades por billete verde, frente a los 17,13 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 215,5 millones de títulos por un importe de 16.628 millones de pesos (unos 965 millones de dólares).

De las 763 firmas que cotizaron en la jornada, 504 terminaron con sus precios al alza, 233 tuvieron pérdidas y 26 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 13,96 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el 5,01 %, y de la firma de servicios de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 4,17 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -8,42 %; de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con el –3,12 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Bimbo (BIMBO A), con el -2,95 %. EFE

