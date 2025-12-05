La Bolsa mexicana cae 0,53 % y cierra la semana con una pérdida de 0,34 %

2 minutos

Ciudad de México, 5 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una caída del 0,53 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a alcanzar las 63.378,3 unidades, y cerró la semana con un retroceso de 0,34 %, en contraste con el avance en las principales bolsas mundiales.

«El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés la próxima semana», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la semana con una pérdida de 0,34 %, cayendo en 3 de las últimas 4 semanas».

En el mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (-7,26 %), América Móvil (-6,71 %), Bolsa Mexicana de Valores (-6,32 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-5,69 %) y Becle (-5,58 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que a pesar del movimiento de este día, el índice mexicano registra un avance acumulado del 28 %.

«El IPC cayó -0,5 % para colocarse en 63.378 unidades. En la semana, el índice presentó una corrección de -0,3 %», señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,33 % frente al dólar, al cotizar en 18,18 unidades por billete verde, frente a los 18,24 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 142 millones de títulos por un importe de 12.009 millones de pesos (unos 660 millones de dólares).

De las 687 firmas que cotizaron en la jornada, 318 terminaron con sus precios al alza, 341 tuvieron pérdidas y 28 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la mineras Fresnillo (FRES), con el 6,06 %; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el 5,66 %, y de la firma de hospitales Médica Sur (MÉDICA B), con el 4,07 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -5,59 %; de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el -3,78 %, y de la firma de energías renovables Cox Energy América (COXA), con el -2,76 %. EFE

csr/abz/raa