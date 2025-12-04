La Bolsa mexicana gana 0,18 % en línea con mercados del mundo y sube a 63.714,86 unidades

Ciudad de México, 4 dic (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves una ganancia del 0,18 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a alcanzar las 63.714,86 unidades, en una jornada con avances en los mercados del mundo con excepción del Dow Jones que registró una ligera caída.

«La leve reducción de la expectativa de que la Fed hará un recorte en la decisión del 10 de diciembre a 91,4 %, por debajo a lo observado a inicios de la semana cuando se alcanzó una probabilidad de 99 %, afectó ligeramente al mercado de capitales», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una ganancia del 0,18 %, para llevar al índice a cerrar a solo 1,07 % por debajo de su más reciente máximo histórico», que alcanzó el 11 de noviembre, cuando se apuntó 64.321,27 unidades.

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Pinfra (+3,02 %), Qualitas (+2,93 %), Grupo Carso (+2,34 %), Alsea (+1,68 %) y Genomma Lab (+1,63 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que a pesar del movimiento de este día, el índice mexicano registra un avance acumulado del +28,7 %.

«El IPC terminó la jornada del jueves con un avance. Por emisoras, 22 de las 35 principales que integran el índice cerraron en terreno positivo», señaló Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,21 % frente al dólar, al cotizar en 18,24 unidades por billete verde, frente a los 18,28 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 192,3 millones de títulos por un importe de 16.169 millones de pesos (unos 886 millones de dólares).

De las 697 firmas que cotizaron en la jornada, 348 terminaron con sus precios al alza, 327 tuvieron pérdidas y 22 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la mineras Fresnillo (FRES), con el 6,29 %; del club de fútbol América (Aguilas CPO), con el 6,07 %, y de la Promotora y Operadora de Infraestructura Pinfra (PINFRA L), con el 5,11 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el -4,76 %; de la productora de tequila José Cuervo (Cuervo), con el -4,7 %, y de la firma financiera Actinver (ACTINVR B), con el -3,82 %. EFE

